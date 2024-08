Calcio Dilettanti | ecco le gare di Coppa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pisa 12 agosto 2024 – Domenica 1 settembre scatta laItalia di Eccellenza. La Federazione ha fatto uscire il tabellone 2024/25. Primo turno condi andata e ritorno. Il 1 settembre gran derby tra Mobilieri Ponsacco e Cenaia, la Cuoiopelli sarà impegnata sul campo del Pontebuggianese, mentre il Fratres Perignano ospiterà allo Stadio ‘Matteoli’ il Montespertoli.di ritorno il 18 settembre. In Promozione il primo turno dellaItalia prevede un triangolare stimolante tra San Giuliano, Urbino Taccola e Pietrasanta. In campo l’1 settembre, il 18 settembre ed il 2 ottobre. In Prima Categoria laToscana vede il Tirrenia impegnato nel triangolare con Acciaiolo ed Atletico Etruria (1, 8 e 25 settembre), mentre il Calci nel triangolare con Staffoli e Montecarlo. Le vincenti du questi due triangolari si affronteranno successivamente.