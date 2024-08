Busto Arsizio Lorys Bellapianta morto in un incidente stradale a Marina di Carovigno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 12 agosto 2024), 20 anni di(Varese), èmentre era in vacanza con amici nel Brindisino.ha perso la vita in unnel centro abitato di Torre Santa Sabina,di(Brindisi).era sul sedile posteriore di un’auto in marcia, quando la sua portiera si sarebbe aperta. Il ventenne è finito sull’asfalto del lungomare e ha urtato contro un vaso in cemento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre al personale del 118. L’auto è stata posta sotto sequestro. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa., seduto sul sedile posteriore quando lo sportello dell’auto su cui viaggiava si è aperto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e, cadendo, avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto. Vano è stato ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo a causa della gravità delle ferite riportate.