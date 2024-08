Bimbo di 7 anni investito e due auto ribaltate notte di superlavoro per il 118

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Aviatico. Due incidenti con, uno ad Aviatico e l’altro a Sarnico e un bambinoa Villongo. I tre sinistri, tutti fortunatamente senza feriti particolarmente gravi, si sono verificati nellatra domenica 11 e lunedì 12 agosto. Il primo in ordine temporale è stato l’investimento deldi 7. È avvenuto in via Armando Diaz all’altezza del civico 44 a Villongo. Era da poco passata la mezzae il piccolo probabilmente stava rincasando quando è sopraggiunto un mezzo che l’ ha centrato. Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, uscita in codice giallo, data la giovanissima età del paziente. Fortunatamente le condizioni del bambino non erano gravi, ma è stato comunque accompagnato all’ospedale di Seriate per accertamenti. Intorno all’1.