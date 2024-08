Bastona e insulta il padre 90enne per mesi | arriva il divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bologna, 12 agosto 2024 – Un anzianoè stato vittima di pesanti maltrattamenti da parte del figlio: insulti, minacce, sputi, spintoni e anchete. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Castello di Serravalle, nel Bolognese, che dopo la denuncia della vittima e al termine di una indagine hanno eseguito un'ordinanza che prevede l'allontanamento dalla casa familiare e ildialla vittima nei confronti del figlio 51enne, per il quale è stato disposto anche il braccialetto elettronico. I fatti sarebbero andati avanti per, ma è soltanto dopo l'ultima aggressione avvenuta il 29 luglio che ilsi è rivolto ai carabinieri. Quel giorno è stato costretto a rannicchiarsi nell'angolo di una stanza, per proteggersi dal figlio che lo voleva prendere ate.