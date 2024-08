Atletica Ancora in evidenza gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar Bouamer e Proment che staffetta Ora la ’Camminada’ a Gragnola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Primo posto assoluto per ilche, nellaamericana disputata a Gressan, in Valle d’Aosta, è salito sul gradino più alto del podio. Per la società del presidente Graziano Poli, al via Omare il giovane Loic(nella foto), che hanno chiuso la prestazione in 32’14“ precedendo nell’ordine i valdostani dell’Pont Donnas (33’14“), secondi, i bergamaschi della Polisportiva Sant’Orso (33’20“), terzi, gli aostani dellaSandro Calvesi e i valdostani dellaCogne. Al via 64 staffette e 128, dove ciascunaè composta da dueche si alternano nella corsa dopo avere percorso 1750 metri per frazione (quattro frazioni per un totale di 7 chilometri).