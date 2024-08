Anna Tatangelo costretta a sospendere il concerto | punta da una vespa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) Durante i concerti ne succedono sempre di tutti i colori, e questa volta è toccato alla cantante, che ha vissuto un’esperienza decisamente fuori programma durante il suo ultimoa Giulianova, in provincia di Teramo. Infatti, è statada una o più vespe proprio mentre si esibiva. Che si tratti di insetti-fan? Un’imprevista interruzione Il pubblico era in trepidante attesa mentrestava concludendo la sua iconica canzone Essere una donna, un brano che ha segnato la sua carriera e il cuore dei fan fin dal Festival di Sanremo del 2006. Ma proprio durante le ultime note, qualcosa è andato storto. Con un’espressione di dolore improvviso, la cantante ha portato la mano al braccio, un gesto che non è sfuggito agli occhi attenti dei suoi spettatori.