Velasco ultimo scatto da maestro Il ct ha rimesso in riga le azzurre E ora può andare a caccia dell’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) dall’inviato In palio c’è molto di più di una partita di volley. E no, non stiamo parlando della rincorsa all’oro olimpico, della quale Julionon vuole più sentire parlare come ossessione. E lo capiamo: ha messo tutto se stesso per non ripetere gli stessi passi che l’avevano portato fino all’argento di Atlanta ’96, in questa seconda occasione. Fin dal primo momento in cui ha ricevuto l’incarico per guidare la nazionale femminile a Parigi, Julio si è impegnato a sminare il terreno dell’ansia. Sapeva benissimo che questo gruppo, questa squadra, aveva bisogno di un lavoro psicologico più che tecnico, e comunque si è fatto uno staff super (Barbolini e Bernardi) anche per lavorare su quello. Ai cervelli delle atlete ha pensato lui.