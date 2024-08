Sinner perde a Montreal ma ricorda | Spesso dimentichiamo quello che ho fatto in questa stagione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Jannikha perso ai quarti a, dove l’anno scorso era riuscito a prendersi il trofeo; si è arreso al russo Andrej Rublev in tre set 3-6, 6-1, 2-6. Il dolore all’anca destra si èsentire maggiormente nel terzo set, ma non ha voluto chiedere l’intervento del fisioterapista, come invece gli era stato suggerito dall’allenatore Cahill., eppure: «Solo 5 sconfitte in, non vedo quale sia il problema» In conferenza stampa a fine match il tennista ha dichiarato: «Rublev è stato più bravo nei momenti importanti e ha meritato di vincere. Non voglio darmi una percentuale perché non mi piace, però sicuramente la forma generale è lontana dal cento per cento e non è dove vorrei. Rublev ha giocato molto bene, io ho alzato il livello nel secondo set ma ad oggi non sono in grado di tenere quel livello lì.