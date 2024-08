Piega il Sestri Levante Decide il gol di Capelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) ZANICA (Bergamo) L’AlbinoLeffe si qualifica dopo aver anche rischiato di buttare via la partita. In vantaggio 2-0 e dopo aver in pratica dominato un tempo, la Celeste si è fatta agguantare sul 2-2 per poi trovare il gol vittoria al 50’. Avvio veloce della gara: al 6’ Pane salva sulla linea su tiro di Zoma. Al minuto 8 tiro di Agostinelli ribattuto, sulla respinta Munari si coordina con una demi-volée meravigliosa batte Anacoura: 1-0. Passa un minuto ed è il bis: raddoppio seriano con Zoma che scappa in profondità e batte con freddezza Anacoura: 2-0. Ma ilsi rianima e minuto 11 i liguri accorciano le distanze: cross di Podda da destra per Parravicini che gira in porta, in modo sporco ma efficace per il 2-1. Poi è ancora AlbinoLeffe con una conclusione di Munari, poi ancora Longo e Giannini sfiorano il terzo gol. Al 45’ Oneto pareggia di testa su angolo di Darmush.