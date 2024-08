Parigi 2024 Battocletti e l’argento dei sacrifici e dell’impegno | Il sogno che ho sempre avuto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024)– Nadiaè cresciuta sui campi del cross azzurro e ha proseguito l’ascesa nelle gare internazionali dell’atletica mondiale, conquistando ben 5 titoli europei Senior, aggiunti all’oro continentale Under 23 e ale al bronzo della categoria giovanile Under 20. Con un oro e un argento ai Giochi Europei. Epiù nel tempo, è diventata uno dei simboli del mezzofondo tricolore. E oggi è un Mito dei Giochi Olimpici. Ha iniziato la sua splendida estate personale a Roma, quando agli Europei dei Trionfi Azzurri, ha messo al collo ben due ori. Quello nei 5000 metri e quello nei 10000. E’ attualmente la primatista italiana delle distanze vinte allo Stadio Olimpico, insieme ai 5 km e ai 10 km su strada, insieme ai 3000 metri piani indoor. Per lei, arrivano una pioggia di record, con le migliori prestazioni italiane Under 20 e Under 23, proprio sui 3000 metri.