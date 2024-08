Olympiadamus aveva previsto l’oro del volley femminile a Parigi 2024 | il vaticinio rivelatore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)è l’entità astratta e sovrannaturale che, ogni 31 dicembre alle ore 10.00, ci anticipa quanto accadrà l’anno successivo: si tratta dell’unico ed ineffabile vate dello sport. Oggi ci accorgiamo che il profetagià da mesi l’epica apoteosi della Nazionale italiana dialle Olimpiadi di. Tra i suoi cosiddetti ‘vaticini misteriosi’ spiccava infatti: “Siate desti e pronti all’ora del destino. Una mano taumaturgica trasformerà le pecore in tigri. Salpa Giasone alla conquista del vello d’oro”. In effetti OA Sport ha titolato proprio “DEL DESTINO” per celebrare una delle vittorie più agognate. La mano taumaturgica, come vi sembrerà ora lampante, era quella del guru Julio Velasco, capace di riportare disciplina e rigore in un gruppo che si era frantumato in mille pezzi nella precedente gestione tecnica.