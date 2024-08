Noi da qua non ce ne andiamo E piantano l’ombrellone in un lido Arriva la Capitaneria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Marina di Carrara, 11 agosto 2024 – Due turistiin riva al mare in uno stabilimento balneare di Marina, il concessionario chiama ladi porto, poianche la polizia municipale, ma i due turisti argomentano le loro ragioni con decisione e un pizzico di preparazione e restano sull’arenile. È successo ieri pomeriggio al bagno Artiglio dove due giovani turisti, lo svizzero Andrea di Mandrisio (Cantone Ticino) e la comasca Angela, dopo aver pranzato nel ristorante di uno stabilimento balneare, hanno deciso di scendere in spiaggia per qualche ora di relax. È intervenuto il concessionario del bagno per invitarli a spostarsi, ma loro non hanno indietreggiato e quindi sonoti gli uomini in divisa.