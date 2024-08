Martorelli | Osimhen? Presumo che la situazione sia ad una svolta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Giocondo, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb durante ‘A Tu per Tu’. La prima uscita del Napoli di Conte al Maradona non lascia certo tranquilli. Lampante come ci si trovi di fronte ad un cantiere aperto e come si avverta inevitabilmente l’assenza di un terminale offensivo funzionale al gioco di Antonio Conte. Di seguito le parole dell’agente a riguardo.suCosì l’agente ai microfoni di “A tu per tu”: “Il futuro di? Domanda al momento molto particolare.che lasia ad unae che sia vicino a lasciare il Napoli. Oggi l’unica società che può pagare la somma che chiede De Laurentiis è il PSG. Non vedo ad oggi altre possibilità”. Anche Lukaku attende di conoscere il futuro di. Ha continuato: “Penso proprio di sì. Conte ci ha lavorato dall’inizio e non mi aspetto sorprese.