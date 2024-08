L’attaccante Marsura | | Spero torni l’entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Ho fatto di tutto per tornare". Davideha le idee chiare, ma la realtà che ha ritrovato è ben differente da quella che lo aveva visto difendere i colori bianconeri due anni fa. "Ho seguito l’anno scorso le vicende della squadra – prosegue l’ala sinistra –. Mi è dispiaciuto molto per la società e per i tifosi come è andato a finire il campionato. Sappiamo di giocare in una piazza importante. Le pressioni personalmente non mi spaventano. Nel nostro girone ci saranno squadre forti che vantano un passato in B. Non mi piacciono i proclami. Sarà il campo a parlare. Quando sono arrivato un anno e mezzo fa ho visto un tifo incredibile. Oggi capisco la delusione, mache col passare delle giornate la gente ritrovi". Stasera l’impegno di coppa col Gubbio: "Vogliamo partire subito bene, ho voglia di giocare".