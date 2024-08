Inzaghi richiesta all’Inter in attacco | identikit ben preciso – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Oltre al difensore sinistro, per l’Inter sul mercato resta anche la necessità di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Simone, secondo Tuttosport, ha ben chiaro l’della quinta punta che vorrebbe. QUINTA PUNTA – Simonevorrebbe un quinto attaccante su cui poter fare affidamento, in vista della prossima, lunghissima, stagione, che si concluderà soltanto in estate inoltrata al termine del Mondiale per Club FIFA. Per questo il tecnico avrebbe richiesto agli uomini mercato dell’Inter un quinto elemento nel reparto offensivo, che possa prendere – di fatto – il posto del partente Joaquin Correa (che, anche non fosse ceduto, vedrebbe con ogni probabilità rescisso il suo contratto) ed essere a disposizione in caso di infortuni.