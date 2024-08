Esplode un trullo nel Brindisino donna di 53 anni in codice rosso

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

Il marito della donna sarebbe rimasto intrappolato tra le macerie. Il palazzo potrebbe essere esploso a causa di una fuga di gas Brindisi. Un uomo ed una donna in pericolo in seguito ad un'esplosione all'interno di un palazzo in provincia di Brindisi. La donna, 53enne, è ferita ed è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale mentre l'uomo sarebbe intrappolato sotto le macerie che si trova nelle campagne di Cisternino. Le forze dell'ordine sono accorse prontamente sul posto ed i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie per recuperare il 55enne. Stando ad una prima indiscrezione l'esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas ma le indagini sono in corso.