Cosa è successo al corpo di Tamberi | il fisico e la magrezza spinti al limite

(Di domenica 11 agosto 2024) Non sapremo mai con certezza se Gianmarcoè stato tradito dall’estremo rigore con cui ha sottoposto il suoa sforzi inauditi negli ultimi mesi, quelli segnati da blackout che «andavano e venivano», alternando momenti di buio totale a euforiche esibizioni come agli Europei di Roma, dove ha realizzato una delle migliori serie di salti della sua carriera. O se, semplicemente, ieri, quando è entrato in pedana avvolto in una tuta nera simile a un saio,ha pagato il prezzo di anni di sforzi e ferite che avrebbero abbattuto chiunque altro. Leggi anche: Gimbo, la forza del cuore Non lo sapremo mai e non possiamo giudicare.