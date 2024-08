Brosio | Nuova era Juve con Thiago Motta Su Milan e Fonseca…

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di domenica 11 agosto 2024) “eracon”. Nelle ultime settimane abbiamo intercettato in esclusiva (in Versilia) Paolo. Il grande tifoso dellantus ci ha anche svelato alcune ‘chicche’ e curiosità sulle Olimpiadi del Cuore 2024. Il tutto con focus specifico sulladel nuovo mistere il “New Deal” deldi Paulo Fonseca. In linea generale un ottimo commento senza filtri, come piace al buon ‘Paolino’, sulla Serie A stagione 2024/25. Di seguito riproponiamo l’intervista video realizzata a Paoloa Forte dei Marmi. PAOLOA 360 GRADI: “SULLANTUS DEL NUOVO MISTERCREDO CHE” “Nel calcio tu non puoi vincere sempre. Ci sono anche le altre squadre”, così Paolo. “L’Inter ha costruito una squadra che va nel futuro. Per lantus, col nuovo allenatore, inizia unaera. C’è da ricostruire”.