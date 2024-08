Alla Camminata rosa gelato gratis sostenendo una guerriera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno, Chicco Cono ha deciso di rendere ancora più speciale la, l’evento dedicatosensibilizzazione contro il cancro al seno, con un gesto di grande solidarietà. Per l’occasione, infatti, offrirà a tutte le partecipanti uncreato appositamente: un fresco sorbetto al pompelmo, senza zuccheri aggiunti, ideale anche per chi sta affrontando trattamenti medici. L’idea è nata dal desiderio di Chicco e Cono di supportare una cara amica che sta combattendo coraggiosamente contro il cancro. “Ho pensato a a questoper lei, e poi ho deciso di estendere l’iniziativa a tutte le donne che parteciperanno, anche per ringraziare il dottore Carlo Iannace per il lavoro straordinario che svolge con tanta passione,” spiega Teresa di Chicco e Cono.