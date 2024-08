A Rimini un mare di emozioni con la magia del Circo sull’Acqua

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladeldi Tayler Martini adal 22 agosto al 3 settembre, lo show che ha conquistato le principali piazze italiane con uno spettacolo unico nel suo genere, dal titolo, “Lo show delle meraviglie e dei record”, arte circense tra innovazione e tradizione e ladell’acqua per undie il grande stupore degli ologrammi marini per vivere una nuova dimensione. Il fantastico tendone si trova a, località Viserbella, dietro Italia in Miniatura. In programma i seguenti spettacoli: tutte le sere ore 21.30; domenica ore 18.00 e 21.30. L’acqua è l’elemento che caratterizza, questa nuova dimensione circense, una piscina centrale è la pista degli artisti, che si esibiranno tra giochi d’acqua delle maestose fontane e cascate, con 40mila litri d’acqua, una grande meraviglia con esibizioni da record.