A non importa di apparire perfetta anche quando le chiedono di nascondere la pancia

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 11 agosto 2024) Sfidare gli stretti standard di bellezza di Hollywood Kate Winslet, nota per la sua ferma posizione contro gli stereotipi di età e peso, continua a essere una fervente sostenitrice della body positivity. A 48 anni, Winslet continua a impegnarsi per sfidare gli stretti standard di bellezza dell’industria dell’intrattenimento. Il suo recente ruolo nel film Lee, dove interpreta Lee Miller, ex modella diventata corrispondente di guerra e fotografa durante la seconda guerra mondiale, evidenzia il suo impegno per l’autenticità e l’accettazione di sé. Durante le riprese, Winslet ha affrontato un momento di Tensionele è stato chiesto di modificare il suo aspetto per una scena in cui Miller è mostrata in bikini. La troupe le ha suggerito di sedersi più dritta per ridurre al minimo la visibilità dei rotolini della sua