Zanicchi le prime parole dopo la scomparsa del marito

(Di sabato 10 agosto 2024) Giovedì scorso è morto all’età di 74 anni Fausto Pinna,di Iva, i due erano sposati dal 1987 e lui era malato da diverso tempo. Da Simona Ventura, Samuel Peron, Milly Carlucci a Silvia Toffanin, sono state moltissime le colleghe e i colleghi della cantante ad esredi vicinanza. Ieri c’è stato il funerale del noto produttore e poche ore fa laha rotto il silenzio e sul suo profilo Instagram ha deciso di ringraziare tutti per la vicinanza dimostratale in questi giorni: “Come avrete saputo purtroppo il mio caro Pippi è salito in cielo, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore le vostredi affetto mi sono di grande conforto , grazie grazie grazie vi voglio tanto bene“., lesulla malattia del: l’intervista di qualche mese fa. “Ha un tumore al polmone.