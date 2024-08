Napoli-Modena Simeone | Portiamo avanti questa energia! Loro bravi in un aspetto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilha passato il turno di Coppa Italia contro il. Nel post partita ha parlato Giovanniai microfoni di Mediaset. Giovanniè entrato a partita in corso ma è stato uno dei protagonisti ai calci di rigore, con l’attaccante argentino che ha messo dentro uno dei quattro tiri dal dischetto andati a segno per il, al netto dell’errore di Walid Cheddira. Un passaggio del turno importante per la squadra azzurra che voleva assolutamente andare, soprattutto per potersi giocare le proprie chance in Coppa Italia con una rosa completa. Ha parlato nel post partita proprioai microfoni di Mediaset: “La voglia del gruppo che aveva dall’inizio della partita, si sentiva l’di iniziare.