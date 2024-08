L' inaugurazione delle Olimpiadi e l' eredità di Michela Murgia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 agosto 2024) Un anno fa, quando morì, commisi l’inescusabile imprudenza di infilarmi in una di quelle nervose polemiche agostane che sono, come si sa, inutili spargimenti di sangue e d’inchiostro. Si discuteva se si potesse chiamarla “intellettuale” – non nel senso descrittivo, contrapposto a manovale, ma con un accento celebrativo (come nell’“abbiamo perso un poeta” dell’orazione funebre di Moravia per Pasolini). E io, che in tutta onestà non riuscivo ad associare al nome diun’idea forte e caratterizzante, pensai che la definizione data dalla stampa estera – “scrittrice e attivista” – fosse in fin dei conti la più corretta. Oggi mi taglierei le mani prima di cacciarmi in un dibattito del genere, che prevedibilmente prese subito una piega spiacevole e incarognita.