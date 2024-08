L’autismo non ci ferma il sogno di Davide | dall’accademia di Airola al Conservatorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una storia commovente, quella di, ventenne affetto da uno spettro autistico ad alto funzionamento che ha coronato il suoessendo ammesso alMusicale di Salerno. “La musica può aprire porte. Sviscerare potenzialità inespresse, aprire nuovi canali di comunicazione. La musica può esserepossibilità. La musica ha un linguaggio che non fatico a comprendere a differenza delle parole”. Questo è un pensiero di. Un pensiero che, fondamentalmente, compatta la sua storia, la sua vicenda. Una realtà fatta di difficoltà a relazionarsi, a interagire, a stabilire il “contatto”. Una realtà che erge ostacoli continui, nel quotidiano. E quello che per altri è normalità perdiventa, ogni volta, un problema da affrontare, gestire. Un qualcosa che, in ogni caso, toglie energia. Al suo fianco, nella sua crescita, c’è la famiglia.