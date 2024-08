Ipnosi trucchi e illusioni Ripatransone è la capitale della magia e dell’occulto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Per due giornisarà lae dell’smo. Per il terzo anno torna nel belvedere del piceno RipaMagic: tutti gli eventi sono gratuiti e si terranno nelle piazze del centro storico dove regneranno spensieratezza, comicità, emozioni e divertimento per tutte le età. Ideato e organizzato dal Comune di, in collaborazione con l’associazione Ho Un’Idea, RipaMagic si svolge oggi e domani con spettacoli, laboratori di, street food, visite al MuseoMatemagica e osservazioni astronomiche. I laboratori disono in programma dalle 17.30 alle 22.30 nel giardino ex Acli, senza bisogno di prenotare. Il Museo Matemagica sarà allestito in un locale di piazza XX Settembre e sarà aperto dalle 16 alle 21 con visitedurata di 35-40 minuti per gruppi di 15-20 persone.