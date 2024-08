Il momento di negoziati seri | Camporini la conseguenza dell' offensiva dell' Ucrain

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Il generale Vincenzo, ex Capo di Stato Maggiorea Difesa, ha commentato all'Adnkronos l'avanzata'esercitoo verso la centrale nucleare di Kursk e l'attacco sferrato nel territorio russo: «Venendo da un periodo piuttosto lungo di passività o meglio di atteggiamento difensivo, credo che con l'di Kiev si sia voluto far arrivare a a Mosca il messaggio ‘possiamo farvi ancora tanto male'. Un modo eventualmente per suggerire che forse è la davvero ildi mettersi a un tavolo, ma cone propostee, non irricevibili come quelle che fino adesso ha fatto Mosca». «Quello che è impressionante - continua il generale - è l'impreparazione dei russi, come avessero dato per scontato che non c'era nessun rischio e quindi si poteva tranquillamente lasciare sguarnita una parte così importantea zona di confine.