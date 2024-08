Il Duomo in un caffè La bellezza ora si ascolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Dalla creazione del David di Michelangelo all’alluvione del 1966, passando per la ricerca della tomba perduta di Giotto, il cantiere della Cupola di Brunelleschi. Un’occasione per scoprire e riscoprire le storie della città attraverso il tempo di unè quanto propone l’Opera di Santa Maria del Fiore, che dopo ‘La Congiura dei Pazzi’ e ‘Voci di Donne’, lancia la nuova serie podcast ‘Ilin un. Storie d’arte e di vita a Firenze’ prodotto con Orange Media Group. Undici puntate, della durata di circa dieci minuti ciascuna, disponibili in blocco dalle 9 di lunedì prossimo su Spotify e le maggiori piattaforme podcast, accessibili anche da un’apposita sezione del sito dell’Opera: https://.firenze.it/it/868/il--in-un-caffe .