Espanyol | L’Espanyol cade contro Heidenheim

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-10 17:53:22 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: L’ha subito oggi la sua prima sconfitta in questa preseason dopo aver perso 2-1l’. La squadra dei parrocchetti stava giocando la sua quinta partita di preparazione, questa volta sul suolo tedesco. I biancoblu hanno affrontato l’in quella che è stata la presentazione della squadra locale prima dell’inizio della Bundesliga. Nonostante sia in vantaggio in classifica, l’ha visto come i locali hanno ribaltato il risultatocon un po’ di fortuna. Con Alex Král e Véliz già in panchina e in attesa che arrivino Cardona e Joan García, Manolo González ha presentato un undici che potrebbe essere considerato un titolarecon 1-5-3-2. Al 10°, l’stava per passare in vantaggio.