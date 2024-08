Cremonese-Bari 6-5 pugliesi eliminati ai rigori Calcio coppa Italia | tempi regolamentari terminati 1-1

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 10 agosto 2024) De Luca per il vantaggio della. Manzari per il pareggio delche ha avuto ben più occasioni dei lombardi padroni di casa per vincere nei, però, 1-1. Necessari dunque iper determinare la vincente del primo turno di. Nella serie dei cinque, un errore per parte (Vicari e, per i padroni di casa, Collocolo). Dunquead oltranza: Oliveri delha sbagliato, Bonazzoli dellano: 6-5 finale,qualificata. L'articolo6-5,ai 1-1 proviene da Noi Notizie..