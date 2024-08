Volley femminile Italia numero 1 al mondo! Vetta del ranking inattaccabile ora la finale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’si è qualificata alladel torneo didi Parigi 2024 dopo aver surclassato la Serbia e la Turchia con un doppio 3-0 che non ammette repliche. La nostra Nazionale ha annichilito nell’ordine le Campionesse dele le Campionesse d’Europa, guadagnandosi così il diritto di fronteggiare gli USA nell’incontro che metterà in palio la medaglia d’oro ai Giochi. Le azzurre non avevano mai superato lo scoglio dei quarti dinelle precedenti apparizioni a cinque cerchi, nella capitale francese si andrà a caccia del grande colpaccio contro le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020. L’in testa alFIVB, ovvero la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale di Pallavolo: le azzurre sono le1 ale lo saranno anche al termine dei Giochi, indipendentemente dal risultato del confronto con le americane.