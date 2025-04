Fiamme in concessionaria a Somma Vesuviana distrutte sei auto

auto, la notte scorsa, a Somma Vesuviana: le Fiamme scoppiate in via Circonvallazione 71 hanno distrutto 6 vetture in esposizione e l’ingresso dell’attività. L’incendio domato dai Vigili del Fuoco non ha causato feriti.Le indagini su origine ed eventuale matrice sono affidate al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.L'articolo Fiamme in concessionaria a Somma Vesuviana, distrutte sei auto proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Fiamme in concessionaria a Somma Vesuviana, distrutte sei auto Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio in una concessionario d’, la notte scorsa, a: lescoppiate in via Circonvallazione 71 hanno distrutto 6 vetture in esposizione e l’ingresso dell’attività. L’incendio domato dai Vigili del Fuoco non ha causato feriti.Le indagini su origine ed eventuale matrice sono affidate al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.L'articoloinseiproviene da Anteprima24.it.

Ne parlano su altre fonti Fiamme in concessionaria a Somma Vesuviana, distrutte sei auto. Fiamme in concessionaria a Somma Vesuviana, distrutte sei auto. Somma Vesuviana, incendio distrugge sei auto in una concessionaria: indagini in corso. Fiamme in una concessionaria a Somma Vesuviana, distrutte 6 auto in esposizione. Somma Vesuviana, concessionaria in fiamme: distrutte sei auto -. Incendio nella notte, distrutte sei auto in esposizione in una concessionaria.

Come scrive ansa.it: Fiamme in concessionaria a Somma Vesuviana, distrutte sei auto - Incendio in una concessionario d'auto, la notte scorsa, a Somma Vesuviana: le fiamme scoppiate in via Circonvallazione 71 hanno distrutto 6 vetture in esposizione e l'ingresso dell'attività. L'incendi ...

Lo riporta ilmattino.it: Somma Vesuviana, incendio distrugge sei auto in una concessionaria: indagini in corso - I carabinieri sono intervenuti, nella notte, presso una concessionaria d’auto in via Circonvallazione 71, a Somma Vesuviana, dove un incendio ha distrutto sei vetture in esposizione ...

Secondo lostrillone.tv: Paura a Somma Vesuviana, fiamme in una concessionaria: distrutte sei auto - Incendio in una concessionario d'auto, la notte scorsa, a Somma Vesuviana: le fiamme scoppiate in via Circonvallazione 71 hanno distrutto 6 vetture in esposizione e l'ingresso dell'attività. L'incendi ...