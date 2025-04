Unahotels sfida Malaga in gara-2 di Basketball Champions League

gara-2 dei quarti di finale di Basketball Champions League. Domani sera alle ore 20, la Unahotels riceve al palaBigi la corazzata Malaga che, nel primo match della serie, ha battuto i biancorossi con un passivo altisonante, motivo in più per rifarsi, come sottolinea il play biancorosso Lorenzo Uglietti: "Abbiamo poco tempo per preparare la partita contro Malaga, ma dobbiamo giocare con grande voglia di rivalsa perchè abbiamo fatto una brutta figura. Deve bastare questo per farci competere. Loro sono una grande squadra, ma dobbiamo avere quel senso di rivincita che può farci fare una buona partita, quindi, vada come vada, dobbiamo provarci col fuoco che abbiamo dentro. La parte difficile nel preparare il match contro Scafati, era soprattutto mentale, dopo una brutta sconfitta a Malaga e tanti viaggi. Sport.quotidiano.net - Unahotels sfida Malaga in gara-2 di Basketball Champions League Leggi su Sport.quotidiano.net Archiviata l’agevole vittoria sul campo di Scafati, è già tempo di proiettare mente e cuore a-2 dei quarti di finale di. Domani sera alle ore 20, lariceve al palaBigi la corazzatache, nel primo match della serie, ha battuto i biancorossi con un passivo altisonante, motivo in più per rifarsi, come sottolinea il play biancorosso Lorenzo Uglietti: "Abbiamo poco tempo per preparare la partita contro, ma dobbiamo giocare con grande voglia di rivalsa perchè abbiamo fatto una brutta figura. Deve bastare questo per farci competere. Loro sono una grande squadra, ma dobbiamo avere quel senso di rivincita che può farci fare una buona partita, quindi, vada come vada, dobbiamo provarci col fuoco che abbiamo dentro. La parte difficile nel preparare il match contro Scafati, era soprattutto mentale, dopo una brutta sconfitta ae tanti viaggi.

Unahotels - serata infernale a Malaga. Al PalaBigi servirà la partita perfetta

Il tabellino MALAGA 105 REGGIO EMILIA 68 UNICAJA MALAGA: Carter 20 (4/5, 3/4), Diaz 3 (1/2 da 3), Barreriro 7 (1/3, 1/2), Perez 7 (2/3, 0/1), Kravish 10 (5/6, 0/4); Perry 10 (2/4, 0/5), Dedovic 8 (1/1, 2/3), Taylor 4 (1/2), Kalinoski 8 (1/1, 2/5), Ejim 17 (4/5, 1/2) , Balcerowski 6 (3/4), Osetkowski 5 (2/4, 0/2).

Champions - urna impietosa. La Unahotels trova Malaga

Corretto parlare di sogno, perché per approdare all’ultimo atto (che andrà in scena dal 9 all’11 di maggio) servirà una vera e propria impresa. Con un pizzico di fortuna in più, i biancorossi avrebbero potuto pescare il Cez Nymburk (la squadra più abbordabile) oppure l’Aek Atene dell’ex Sakota, ma il sorteggio – avvenuto nella house of basketball di Mies (Svizzera) – è stato molto severo.

