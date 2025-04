La settimana di Montecarlo lancia un Musetti top-player | livello alto e tante ambizioni

Musetti sperava nella finale del torneo di Montecarlo. Il toscano ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma ancor prima che alla classe dell’iberico, Lorenzo è stato costretto a fare i conti con i problemi fisici che hanno condizionato l’immediata vigilia dell’atto conclusivo e influenzato non poco lo sviluppo dello stesso.Un percorso impegnativo quello del carrarese, rimontando spesso un set di svantaggio e costretto a far fronte a tante partite in successione. A differenza di Alcaraz, per questioni di classifica, l’azzurro ha disputato un match in più dell’iberico e ha dovuto far ricorso agli straordinari.Ecco che il Musetti visto nel Principato, però, rilancia le proprie quotazioni. Al di là di una top-10 molto probabile nelle prossime settimane, il livello di gioco espresso e il rendimento sul campo possono suggerire quanto il tennista sia evoluto. Oasport.it - La settimana di Montecarlo lancia un Musetti top-player: livello alto e tante ambizioni Leggi su Oasport.it Non era l’epilogo che Lorenzosperava nella finale del torneo di. Il toscano ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma ancor prima che alla classe dell’iberico, Lorenzo è stato costretto a fare i conti con i problemi fisici che hanno condizionato l’immediata vigilia dell’atto conclusivo e influenzato non poco lo sviluppo dello stesso.Un percorso impegnativo quello del carrarese, rimontando spesso un set di svantaggio e costretto a far fronte apartite in successione. A differenza di Alcaraz, per questioni di classifica, l’azzurro ha disputato un match in più dell’iberico e ha dovuto far ricorso agli straordinari.Ecco che ilvisto nel Principato, però, rile proprie quotazioni. Al di là di una top-10 molto probabile nelle prossime settimane, ildi gioco espresso e il rendimento sul campo possono suggerire quanto il tennista sia evoluto.

L’azzurro parte benissimo e grazie al break nel 4° game conquista il primo set. La risposta di Alcaraz nel secondo set è da fuoriclasse: lo spagnolo riporta tutto in parità con un 6-1 senza appelli.

. L’azzurro parte benissimo e grazie al break nel 4° game conquista il primo set. Per l’azzurro, la consolazione dell’undicesimo posto nel ranking. Lorenzo Musetti ci prova, ma contro Carlos Alcaraz non basta.

Lorenzo ha vissuto una gran bella settimana, ma una sfortunata finale. Queste sono state le prime parole pronunciate da Lorenzo Musetti durante la cerimonia di premiazione dell’Atp di Montecarlo in cui lo spagnolo ha avuto la meglio nella finalissima battendo l’azzurro in tre set, l’ultimo dei quali è stato fortemente condizionato da un problema fisico che il tennista italiano ha accusato al quadricipite destro.

