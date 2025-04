Bella Thorne accusa quello schifoso di Mickey Rourke per comportamenti violenti e inaccettabili sul set di Girl

Bella Thorne ha pubblicato su Instagram una serie di post contro quello "schifoso" di Mickey Rourke e i suoi comportamenti violenti e irrispettosi sul set di Girl, che hanno condiviso. Comingsoon.it - Bella Thorne accusa "quello schifoso" di Mickey Rourke per comportamenti violenti e inaccettabili sul set di Girl Leggi su Comingsoon.it L'attriceha pubblicato su Instagram una serie di post contro" die i suoie irrispettosi sul set di, che hanno condiviso.

“Mickey Rourke mi ha colpito ripetutamente i genitali con un oggetto metallico. Sul set di Girl mi sono sentita umiliata e impotente” : le accuse di Bella Thorne

“Nessuno è intervenuto. L’attrice ha spiegato che ci sono voluti anni per trovare il coraggio di denunciare quanto accaduto, ma ora ha deciso di farlo, per evitare che situazioni del genere si ripetano: “Ci sono voluti anni per trovare il coraggio di parlare.

Bella Thorne contro Mickey Rourke : "Tizio schifoso! Ha colpito i miei genitali con una smerigliatrice"

Bella Thorne fu quasi licenziata da Disney per una foto in bikini a 14 anni Il racconto di Bella Thorne "Quest'uomo è schifoso", ha scritto la Thorne sopra una foto dell'attore.

“Mi ha provocato lividi sui genitali” le accuse di Bella Thorne a Mickey Rourke

"Si è rifiutato di parlare con il regista o i produttori, quindi ho dovuto convincerlo a presentarsi e completare il suo lavoro", racconta ancora l’ex star Disney sui social.

