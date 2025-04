La Sambenedettese celebra la promozione con una festa a San Benedetto del Tronto

promozione. Dopo la vittoria conquistata a Teramo, la Sambenedettese è tornata tra la sua gente, accolta da migliaia di tifosi in un'esplosione di entusiasmo alla Rotonda Giorgini, nel cuore del centro cittadino. Il pullman con i giocatori è partito direttamente dallo stadio Bonolis, ma il rientro a San Benedetto del Tronto ha seguito una rotta speciale. Attraverso i canali social, la società ha annunciato che la squadra non si sarebbe fermata allo stadio Riviera delle Palme, ma avrebbe raggiunto direttamente il centro città, dove già si erano radunati tantissimi sostenitori. Molti avevano seguito la partita sul maxischermo allestito all'ex galoppatoio, trasformato per l'occasione in una vera e propria curva all'aperto. Già alle 16.

