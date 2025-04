Inter-Bayern Monaco non solo conferenze stampa | le attività della vigilia

Inter e Bayern Monaco si affronteranno mercoledì nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, match in programma alle ore 21.00. Il club nerazzurro ha presentato il programma della vigilia, specificando gli orari delle varie attività.LA SFIDA – Tra due giorni Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A San Siro, si ripartirà dall'1-2 conquistato dai nerazzurri nella fantastica serata dell'Allianz Arena di martedì scorso. Non sarà ovviamente facile, perché i tedeschi arriveranno agguerriti con l'obiettivo di ribaltare il risultato. Dunque, sarà una partita altrettanto complicata e dura. Sia Simone Inzaghi che Vincent Kompany parleranno alla vigilia della partita. Il tecnico Interista lo farà ad Appiano Gentile (vedi orario), mentre l'allenatore belga direttamente dalla pancia di San Siro (vedi orario vigilia).

Inter-Bayern Monaco - Vincic l’arbitro di Champions League : designazione

ARBITRO Inter-Bayern Monaco (mercoledì 16 aprile ore 21) CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO QUARTI DI FINALE Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)Assistenti arbitrali: Tomaz Klancnik (Slovenia), Andraz Kovacic (Slovenia).

Kompany - l’orario della conferenza stampa di vigilia di Inter-Bayern Monaco

15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell'allenatore attraverso la diretta testuale.

Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco : l’orario

