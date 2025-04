Napoli Mazzocchi titolare Juan Jesus e Gilmour per Buongiorno e Anguissa CorSport

Napoli questa sera scenderà in campo contro l’Empoli per la 32esima giornata di campionato. Antonio Conte dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, squalificati, ma non solo; Alessandro Buongiorno ha rimediato una tendinopatia all’adduttore, salterà quindi almeno i prossimi due match.La probabile formazione del Napoli contro l’EmpoliIl Corriere dello Sport riporta quello che potrebbe essere l’undici titolare con cui gli azzurri scenderanno in campo al Maradona:Gilmour e McTominay ai lati di Lobotka: cervello slovacco e cuore scozzese; Billy garantisce un’alta quota d’intensità e il ritmo adeguato in entrambe le fasi. Doppio play, dunque, per fare fronte alla squalifica di Anguissa. L’invidiabile primato del capitano Di Lorenzo, fino a oggi uno dei pochi giocatori della Serie A a vantare il percorso netto, è caduto per cause di forza maggiore: al suo posto, ci sarà Mazzocchi, di nuovo titolare dopo sei partite. Ilnapolista.it - Napoli, Mazzocchi titolare. Juan Jesus e Gilmour per Buongiorno e Anguissa (CorSport) Leggi su Ilnapolista.it Ilquesta sera scenderà in campo contro l’Empoli per la 32esima giornata di campionato. Antonio Conte dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo e Frank, squalificati, ma non solo; Alessandroha rimediato una tendinopatia all’adduttore, salterà quindi almeno i prossimi due match.La probabile formazione delcontro l’EmpoliIl Corriere dello Sport riporta quello che potrebbe essere l’undicicon cui gli azzurri scenderanno in campo al Maradona:e McTominay ai lati di Lobotka: cervello slovacco e cuore scozzese; Billy garantisce un’alta quota d’intensità e il ritmo adeguato in entrambe le fasi. Doppio play, dunque, per fare fronte alla squalifica di. L’invidiabile primato del capitano Di Lorenzo, fino a oggi uno dei pochi giocatori della Serie A a vantare il percorso netto, è caduto per cause di forza maggiore: al suo posto, ci sarà, di nuovodopo sei partite.

Potrebbe interessarti anche:

Infortuni Napoli - Conte spiega tutto : gli annunci su Spinazzola - Buongiorno e McTominay

Abbiamo bisogno dei suoi gol”. Notizie Napoli calcio, Conte parla dell’infermeria: le dichiarazioni in conferenza Leonardo Spinazzola ritorna tra i disponibili.

Buongiorno - il Napoli spera nel recupero lampo : la previsione sul rientro

Alessandro Buongiorno: le ultime sul suo recupero – La Presse – spazionapoli. La speranza, ovviamente, è che il suo fisico possa dare feedback positivi a tal proposito.

Il Mattino : “Per il Napoli questo non è un Buongiorno”

La mentalità vincente deve prevalere su tutto, anche sulle difficoltà numeriche. . La lista degli indisponibili si allunga: oltre agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, e allo stop di Spinazzola, si aggiunge l’infortunio di Alessandro Buongiorno, fermato da una tendinopatia agli adduttori.

Ne parlano su altre fonti Napoli, Mazzocchi titolare. Juan Jesus e Gilmour per Buongiorno e Anguissa (CorSport). Probabili formazioni Serie A, giornata 32: Buongiorno out, chance per Mazzocchi. Contro l'Empoli “riserve” alla riscossa. Napoli-Empoli, ANSA anticipa la formazione: Billing, Ngonge e Okafor nella ripresa. Napoli-Empoli live, probabili formazioni. Conte: «Scudetto? L'entusiasmo dei tifosi aiuta, Mazzocchi titolare». Probabili formazioni di Napoli-Udinese.

Nota di 100x100napoli.it: Casa Napoli: con l’Empoli pronti Juan Jesus, Mazzocchi e Gilmour - Casa Napoli: le ultime news (Corriere dello Sport). Verso il recupero Spinazzola Tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destro e due settimane circa di stop per Buongiorno, si valuterà se farlo ...

Si apprende da msn.com: Napoli-Empoli, Conte ha scelto l'undici titolare: le novità - I partenopei hanno Di Lorenzo e Anguissa squalificati e si è fermato anche Buongiorno. Già decisi i sostituti.

Segnala msn.com: CorSport – Napoli, Mazzocchi torna titolare dopo due mesi! L’unico napoletano in rosa non ha mai mollato - Un tifoso speciale in campo e non sugli spalti, da una prospettiva inedita, a completare l’undicesimo sold out stagionale, il sesto di fila al Maradona. Pasquale Mazzocchi sa bene che ci sono occasion ...