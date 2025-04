Ascoli sconfitto dalla Torres 2-1 | salvezza sempre più lontana

Ascoli 1 Torres 2 Ascoli (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Menna (dal 29' s.t. Gagliolo), Curado, Maurizii; Bando (dal 30' s.t. Odjer), Varone; Baldassin (dal 17' s.t. Adjapong), Carpani (dal 17' s.t. Tremolada), Marsura; Forte (dal 30' s.t. Corazza). Panchina: Livieri, Zagaglia, Bertini, Silipo, D'Uffizi, Maiga Silvestri, Toma, Ciabuschi, Caucci, Gagliardi. All. Di Carlo Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Mercadante; Zecca (dal 37' s.t. Zambataro), Giorico, Mastinu (dal 37' s.t. Masala), Guiebre; Fischnaller (dal 24' s.t. Nanni), Scotto (dal 24' s.t. Brentan); Zamparo (dal 15' s.t. Diakite). Panchina: Petriccione, Liviero, Idda, Casini, Fabriani, Varela. All. Greco Arbitro: Di Reda di Molfetta Marcatori: al 6' s.t. Zecca, al 13' s.t. Forte, al 50' s.t. Nanni Note – 4.

Vigor e Atletico Ascoli : pareggio senza reti - Campani decisivo

Seccardini ARBITRO: Merlino di Pontedera NOTE: Spett. ). Alla Vigor va bene così, ma i rossoblu sanno di aver sfoderato una prestazione davvero opaca.

Vigor e Atletico Ascoli pareggiano : Antonioli e Seccardini analizzano la partita

Antonioli lo sa ed anche gli accorgimenti tattici non hanno regalato i risultati sperati. Anzi abbiamo rischiato di perdere, perciò dico che non è un punto da disprezzare".

Serie C / Ascoli e Vis giornata no - benvenuta Sambenedettese

Sale intanto la Samb dalla Serie D conquistata matematicamente dopo il successo di oggi pomeriggio a Teramo VALLESINA, 13 aprile 2025 – Giornata totalmente negativa per le nostre marchigiane, con la Vis che esce a mani vuote da Lucca e l’Ascoli che viene beffato nel finale dalla Torres.