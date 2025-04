Lapresse.it - Messina Denaro, arrestata fiancheggiatrice che lo aiutò nella latitanza

È stataFloriana Calcagno, ritenuta unadi Matteo, per averlo aiutato durante gli ultimi periodi della sua. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del Ros, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di Calcagno, indagata, in concorso, per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa Cosa Nostra. La donna, di professione insegnante, è legata da stretti vincoli parentali con Francesco Luppino, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e storico uomo di fiducia dell’ex latitante. L’aiuto logistico e materiale aLe indagini, finalizzate a ricostruire la rete di fiancheggiatori che ha sostenuto l’allora latitanteMatteo – corroborate dall’analisi di tabulati telefonici e traffici di celle, dalla visione di immagini di videosorveglianza e dallo sviluppo delle fonti dichiarative – hanno svelato il ruolo attivo svolto dall’indagata nelle fasi terminali delladiMatteo.