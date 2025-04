Graduatoria interna di istituto docenti 2025 | valutazione concorso e continuità servizio Risposte ai quesiti

Graduatoria interna di istituto: si valutano concorsi per l'accesso al ruolo di livello pari o superiore a quello di titolarità; assegnazione provvisoria, anche per l'a.s. 24/25, interrompe continuità di servizio.L'articolo Graduatoria interna di istituto docenti 2025: valutazione concorso e continuità servizio. Risposte ai quesiti . Leggi su Orizzontescuola.it di: si valutano concorsi per l'accesso al ruolo di livello pari o superiore a quello di titolarità; assegnazione provvisoria, anche per l'a.s. 24/25, interrompedi.L'articolodiai

Graduatoria interna di istituto : docenti con 104 - titoli valutabili e limite punteggi - continuità nella scuola o nel comune - docenti in dottorato. Risposte ai quesiti

Graduatoria interna di istituto: abilitazioni; limite punteggio titoli; continuità nella scuola o nel comune; classi concorso atipiche; coda o pettine docenti in dottorato; beneficiari precedenze.

Graduatoria interna di istituto : pre-ruolo svolto nello stesso grado di titolarità vale 4 punti - anche per altra classe di concorso

. La differente valutazione del servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto non riguarda il tipo di posto o classe di concorso ma il grado di istruzione di titolarità.

