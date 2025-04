Quella del Lecco è una salvezza meritata Ora finalmente si può programmare

salvezza è arrivata. Non direttamente sul campo, ma grazie alla sconfitta della Triestina contro il Padova domenica pomeriggio. Poco cambia. Il Lecco si era di fatto già assicurato la permanenza in categoria con la vittoria di sabato contro l'Albinoleffe, e più in generale grazie a. Leccotoday.it - Quella del Lecco è una salvezza meritata. Ora, finalmente, si può programmare Leggi su Leccotoday.it Alla fine laè arrivata. Non direttamente sul campo, ma grazie alla sconfitta della Triestina contro il Padova domenica pomeriggio. Poco cambia. Ilsi era di fatto già assicurato la permanenza in categoria con la vittoria di sabato contro l'Albinoleffe, e più in generale grazie a.

