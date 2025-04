Se ne andava 58 anni fa il mitico Totò | nel ' museo' del borgo San Biagio arriva un mosaico in suo onore

Il 15 aprile del 1967 ci lasciava il grande Totò. Nella ricorrenza l'associazione Dis-Ordine di Ravenna celebrerà il grande e indimenticabile attore con un tributo speciale. Il principe Antonio De Curtis di Bisanzio (vero nome di Totò) sarà ricordato martedì alle 11.30 in via Portone.

