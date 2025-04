Caos al Pronto Soccorso spazi ridotti e pazienti costretti sui lettini nei corridoi Alcuni familiari chiamano Carabinieri e Polizia L’ospedale Santa Scolastica di Cassino ancora nel mirino dopo il caso Balfour

Santa Scolastica, notte di Caos al Pronto Soccorso: pazienti in barella nei corridoiUn’altra notte difficile alL’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove il Pronto Soccorso si è trovato nuovamente al collasso. La chiusura temporanea della Sala Rossa per lavori di ristrutturazione ha causato gravi disagi, con i pazienti costretti ad attendere cure in spazi ristretti, inadeguati e privi di riservatezza.corridoi trasformati in stanze d’attesa, familiari esasperatiLa struttura, già sotto pressione per la carenza di personale e di posti disponibili, ha dovuto improvvisare soluzioni d’emergenza: barelle nei corridoi, separé montati alla meglio e una stanza sovraffollata utilizzata come area di attesa. Una situazione che ha creato momenti di forte tensione tra i presenti, tanto che Alcuni familiari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, con Carabinieri e Polizia accorsi per riportare la calma. Dayitalianews.com - Caos al Pronto Soccorso, spazi ridotti e pazienti costretti sui lettini nei corridoi. Alcuni familiari chiamano Carabinieri e Polizia. L’ospedale Santa Scolastica di Cassino ancora nel mirino dopo il caso Balfour Leggi su Dayitalianews.com , notte dialin barella neiUn’altra notte difficile aldi, dove ilsi è trovato nuovamente al collasso. La chiusura temporanea della Sala Rossa per lavori di ristrutturazione ha causato gravi disagi, con iad attendere cure inristretti, inadeguati e privi di riservatezza.trasformati in stanze d’attesa,esasperatiLa struttura, già sotto pressione per la carenza di personale e di posti disponibili, ha dovuto improvvisare soluzioni d’emergenza: barelle nei, separé montati alla meglio e una stanza sovraffollata utilizzata come area di attesa. Una situazione che ha creato momenti di forte tensione tra i presenti, tanto chehanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, conaccorsi per riportare la calma.

Potrebbe interessarti anche:

Nuova emergenza al Pronto Soccorso di Cassino : pazienti nei corridoi - intervengono le forze dell’ordine

Con gli spazi ridotti al minimo. Ancora una notte difficile al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino (Frosinone), dove si è registrata una grave situazione di emergenza dovuta alla chiusura temporanea della Sala Rossa, attualmente interessata da lavori di ristrutturazione.

"Pronto soccorso - attese inutili. Servono più letti per i ricoveri"

"Un nuovo allarme arriva dal pronto soccorso di Cona". Servono un’assitenza e una sorveglianza continua che non possono essere garantite in un setting che deve far fronte a situazioni di emergenza" Il pronto soccorso, prosegue la Fials, "deve ritornare un luogo dedicato all’emergenza, i pazienti che necessitano di ricovero non devono subire l’umiliazione e il disagio di una lunga sosta forzata in un luogo non attrezzato per la degenza, perché mancano posti letto.

Piazza dei Signori - la lite tra due ragazze sfocia in una rissa : due agenti al Pronto Soccorso

. Tutto nasce da un litigio tra due ragazze minorenni che è sfociato in una rissa che ha costretto l'intervento di due agenti della Polizia Locale che sono stati accerchiati e costretti a chiedere di essere medicati al Pronto Soccorso riportando una prognosi di sette e di cinque giorni.

Ne parlano su altre fonti Salento, pronto soccorso nel caos: pazienti in attesa e medici allo stremo. Cosa succede. Cambia l'accesso all'ospedale di Osimo per i lavori al pronto soccorso. Pronto soccorso di Osimo, riparte il cantiere: caos in ospedale per l'ingresso sbarrato. Caos sanità, Villa Sofia corre ai ripari, nuova sala osservazione breve intensiva al Pronto Soccorso. Cassino, Pronto soccorso, ecco lo spazio "codici minori". Benevento, ospedale Rummo: di nuovo code e caos al Pronto soccorso.

rainews.it comunica: Medici minacciati, caos al pronto soccorso di Pisa - E' accaduto giovedì sera quando un gruppo numeroso di persone ha preso di mira due dottori perché infastidito da una lunga attesa ...

Nota di news.fidelityhouse.eu: Pescara, caos al pronto soccorso: attese di quasi tre ore per i codici gialli - La carenza di spazi per i ricoveri, infatti, crea un effetto a catena: i pazienti che necessitano di un posto letto restano bloccati in pronto soccorso, rallentando così l’accesso per i nuovi ...

corrierefiorentino.corriere.it riferisce: Pisa, caos al pronto soccorso di Cisanello: la famiglia di un paziente offende e minaccia per l'attesa - I familiari avrebbero preso in mano un estintore, l’asta di una flebo e una sedia a mo’ di oggetti atti a offendere ma poi li hanno rimessi al loro posto ...