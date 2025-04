Il MAMbo celebra i 50 anni dalla nascita della Galleria d’Arte Moderna con le fotografie di Antonio Masotti

anniversario della Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dedica una mostra al fotografo Antonio Masotti, che nel 1975 documentò con uno straordinario reportage la nascita del museo all’interno del quartiere fieristico, progettato dall’architetto e pittore Leone Pancaldi.“nascita di un museo”: in mostra le immagini storiche di Antonio MasottiDal 15 aprile al 18 maggio 2025, il Foyer del MAMbo ospiterà la mostra “nascita di un museo”, con ingresso libero, che espone una selezione di stampe fotografiche originali di Antonio Masotti, affiancate dalla proiezione integrale del servizio fotografico digitalizzato, realizzato nel periodo di transizione tra Villa delle Rose e la nuova sede della Galleria.Un’occasione unica per rivivere la storia della Galleria d’Arte Moderna di Bologna, antenata dell’attuale MAMbo, attraverso lo sguardo sensibile di uno dei fotografi più rappresentativi dell’arte contemporanea emiliana. Dailyshowmagazine.com - Il MAMbo celebra i 50 anni dalla nascita della Galleria d’Arte Moderna con le fotografie di Antonio Masotti Leggi su Dailyshowmagazine.com In occasione del 50°versarioComunaledi Bologna, il– Museodi Bologna dedica una mostra al fotografo, che nel 1975 documentò con uno straordinario reportage ladel museo all’interno del quartiere fieristico, progettato dall’architetto e pittore Leone Pancaldi.“di un museo”: in mostra le immagini storiche diDal 15 aprile al 18 maggio 2025, il Foyer delospiterà la mostra “di un museo”, con ingresso libero, che espone una selezione di stampe fotografiche originali di, affiancateproiezione integrale del servizio fotografico digitalizzato, realizzato nel periodo di transizione tra Villa delle Rose e la nuova sede.Un’occasione unica per rivivere la storiadi Bologna, antenata dell’attuale, attraverso lo sguardo sensibile di uno dei fotografi più rappresentativi dell’arte contemporanea emiliana.

Potrebbe interessarti anche:

Come stanno cambiando i papà? Il ruolo dei millennial nella genitorialità moderna

Quella che per molti è giudicata come una fragilità è in realtà spesso una ricerca frutto della volontà di essere, semplicemente, più presenti in prima persona e meno nascosti dietro regole e comandi autoritari.

Contro il logorio della vita moderna si può prender qualche precauzione per migliorare la propria routine.

Regali di Natale 2024: idee per il benessere di lei e di lui, a ogni età guarda le foto Piccoli gesti, grandi benefici Non serve essere esperti di mindfulness per iniziare a costruire una routine che ci faccia sentire meglio.

Il Giorno e Vanity Fair. Fatti - costume - società : l’informazione moderna

La protagonista del nuovo numero è Bianca Balti. Se non mi riesce, amen, devi imparare a lasciarla andare e passare alla successiva. Sai chi mi ha aiutato davvero? Una dottoressa che mi ha visitato e mi ha detto: “Come sei coraggiosa“.

Ne parlano su altre fonti Antonio Masotti. Nascita di un museo. Nel segno dell’ironia. La mostra per i 50 anni del MAMbo - Bologna. L'ironia è arte e la mostra Facile ironia celebra gli artisti della dissimulazione. Ecco chi era il critico d’arte Francesco Arcangeli. Al Mambo 70 anni di ironia attraverso l'arte italiana. In mostra al MamBo le "Immagini del No" al referendum contro il divorzio di 50 anni fa.