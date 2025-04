Melanoma ogni anno in Sicilia 600 nuovi casi | al Policlinico nasce un percorso innovativo per la presa in carico

ogni paziente con sospetto Melanoma: è questo l’obiettivo del nuovo percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) recentemente approvato e deliberato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. Messinatoday.it - Melanoma, ogni anno in Sicilia 600 nuovi casi: al Policlinico nasce un percorso innovativo per la presa in carico Leggi su Messinatoday.it Offrire un’assistenza uniforme, tempestiva e altamente specializzata apaziente con sospetto: è questo l’obiettivo del nuovoDiagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) recentemente approvato e deliberato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina.

