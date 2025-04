Carmen Russo su Ne Vedremo delle Belle | Andare in onda contro Maria De Filippi è stato oggettivamente problematico La tv? Io e mio marito Enzo Paolo Turchi abbiamo tante idee

onda in un’altra serata e non contro Maria De Filippi ci sarebbero state maggiori possibilità di successo. La collocazione della messa in onda contro Amici è stata oggettivamente problematica”: così Carmen Russo parla al Corriere della Sera della chiusura anticipata di Ne Vedremo delle Belle, il programma condotto da Carlo Conti e che la vedeva sfidarsi con altre showgirl, da Valeria Marini alla vincitrice Lorenza Mario.Il conduttore ha parlato di “mancanza di pepe” nelle dinamiche tra le concorrenti e Russo sottolinea: “Siamo donne con alle spalle tanta esperienza, siamo portate sempre a fare cose fatte bene, tra di noi ha prevalso una sana condivisione in nome dello spettacolo. Del resto se vai su Rai1, al sabato, con Carlo Conti che conduce, ti preoccupi della preparazione e della performance, non del battibecco”. Ilfattoquotidiano.it - Carmen Russo su Ne Vedremo delle Belle: “Andare in onda contro Maria De Filippi è stato oggettivamente problematico. La tv? Io e mio marito Enzo Paolo Turchi abbiamo tante idee” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ci siamo rimaste male, capisco il calo degli ascolti, però credo che se il programma fosse andato inin un’altra serata e nonDeci sarebbero state maggiori possibilità di successo. La collocazione della messa inAmici è stataproblematica”: cosìparla al Corriere della Sera della chiusura anticipata di Ne, il programma condotto da Carlo Conti e che la vedeva sfidarsi con altre showgirl, da Valeria Marini alla vincitrice Lorenza Mario.Il conduttore ha parlato di “mancanza di pepe” nelle dinamiche tra le concorrenti esottolinea: “Siamo donne con alle spalle tanta esperienza, siamo portate sempre a fare cose fatte bene, tra di noi ha prevalso una sana condivisione in nome dello spettacolo. Del resto se vai su Rai1, al sabato, con Carlo Conti che conduce, ti preoccupi della preparazione e della performance, non del battibecco”.

