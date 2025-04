Napoli-Empoli | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Diego Armando Maradona di Napoli si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Napoli-Empoli. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

Napoli-Empoli - le possibili scelte di formazione di Conte : tante le assenze tra gli azzurri

. . Dovrà fare i conti con assenze molto pesanti Antonio Conte nel 'monday night' della 32esima giornata del campionato di Serie A contro l'Empoli.

Napoli-Empoli : per Conte e squadra la parola d’ordine di stasera è “Vincere”

In mediana spazio a Gilmour, McTominay e Lobotka, mentre in difesa ci saranno Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, con Meret tra i pali. Conte dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, con il tridente formato da Politano, Lukaku e Neres.

Napoli-Empoli - Conte esulta : torna un’arma a partita in corso

itA centrocampo, anche qui c’è una sola opzione della panchina, cioè Philip Billing. La sua duttilità era mancata davvero tanto, limitando di fatto in modo davvero drastico le possibilità a disposizione di Conte per provare a cambiare le carte in tavola nel corso della ripresa.

