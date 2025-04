Kompany l’orario della conferenza stampa di vigilia di Inter-Bayern Monaco

Inter-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21.00. L’UEFA ha appena definito la data e l’orario delle attività in sala stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tra cui le parole di Vincent Kompany.conferenza Kompany – Vincent Kompany alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco andrà in conferenza stampa alle ore 19.30 presso lo stadio “San Siro” di Milano, dove poi si svolgerà la partita in programma mercoledì alle ore 21.00. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 19.15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico belga sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media. Inter-news.it - Kompany, l’orario della conferenza stampa di vigilia di Inter-Bayern Monaco Leggi su Inter-news.it è in programma mercoledì alle 21.00. L’UEFA ha appena definito la data edelle attività in salaalladel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tra cui le parole di Vincent– Vincentalladel ritorno dei quarti di finale di Champions League traandrà inalle ore 19.30 presso lo stadio “San Siro” di Milano, dove poi si svolgerà la partita in programma mercoledì alle ore 21.00. Come di consueto-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 19.15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico belga sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

Potrebbe interessarti anche:

Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco : l’orario

it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 13. it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata.

Fagioli alla ricerca di soldi : «Tranquillo - è un business di orologi con Morata ma non dirlo in giro» (La Stampa)

Però mi raccomando non dirlo perché Alvaro se sa che lo faccio o che lo dico ad altri si incazza di brutto e non mi fa più prendere». «Allora praticamente in breve – gli spiega in un messaggio vocale il 15 agosto di tre anni fa -.

Rassegna stampa Juve : prime pagine quotidiani sportivi – 14 aprile

com . Leggi su Juventusnews24. di Redazione JuventusNews24Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, lunedì 14 aprile Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola lunedì 14 aprile: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A.

Ne parlano su altre fonti Kompany declassa l’Inter: “Risultato ingiusto, a San Siro possiamo vincere”. Bayern, Kompany: “Inter sempre pericolosa. Infortuni non cambiano i nostri obiettivi”. Bayern, Kompany a Sky: "Inter tra le più forti, in Inzaghi rivedo qualcosa di Mancini". Poi il dribbling sugli infortunati. Bayern Monaco, Kompany: “Con il Bayer Leverkusen non sarà un match monotono”. Bayern shock, Kompany perde per infortunio un titolarissimo in difesa e l’Inter può sorridere…. Affrontare le Sfide del Portiere: La Conferenza Stampa di Vincent Kompany sulla Sfida tra Bayern Monaco e Bochum.

Lo riporta inter-news.it: Kompany, conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter: l’orario - Martedì alle ore 21 si gioca l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Vincent Kompany, allenatore dei tedeschi, - Leggi su Inter-News ...

Riporta msn.com: Champions League, Inter-Bayern si avvicina: il programma della vigilia e l'orario della conferenza di Inzaghi - Inter-Bayern Monaco si avvicina e la UEFA rende noto il programma della vigilia, con gli orari delle conferenze stampa e degli allenamenti delle due squadre in vista del ritorno dei quarti di finale d ...

Scrive calcionews24.com: Bayern Monaco Inter, Kompany in conferenza stampa: «Infortuni? Non cambia l’obiettivo! Loro ben organizzati. Ecco chi gioca» - Bayern Monaco Inter, Kompany in conferenza stampa: «Infortuni? Non cambia l’obiettivo! Loro ben organizzati. Ecco chi gioca» Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato nella classica confe ...