Trump in bilico condanna Sumy ma non la Russia | Hanno commesso un errore

Trump fatica a mantenere consensi ed è sempre più consapevole di dover cambiare strategia sia contro la Cina che contro la Russia. Ieri, quindi, annuncia che "l'età del l'oro" sta arrivando e che nessun Paese potrà realmente salvarsi dall'arrivo dei dazi

USA e Israele contro l’Iran - ma la Russia avverte : così si rischia la catastrofe

L’avvertimento di Mosca è questo: una guerra dell’Occidente contro Teheran suo alleato provocherebbe “una catastrofe irreversibile”. Da molto tempo in Occidente si sospetta che Teheran sia sviluppando segretamente l’arma nucleare.

Contro la Russia in Europa riarmano il Mes

Così il Salvastati diventerà il Salvaindustrie tedesche. Continua a leggere . Ispirandosi a Bruegel, think tank già guidato da Monti, all’Ecofin la Spagna invita a coinvolgere il Fondo nei finanziamenti per la Difesa, oltre agli asset della Federazione (dunque, stop ai negoziati?).

La Russia recluta soldati cinesi su Weibo. Pechino si difende : “Contro l’Ucraina solo mercenari”

Arrivato in Russia alla fine del 2023 con un visto turistico ed è stato inserito in un "gruppo di assalto" vicino al fronte, nell'est dell'Ucraina. E il giornalista cinese Chai Jing ha pubblicato il mese scorso su youtube una intervista con un cinese al fronte, al fianco dei russi.

